Spotify: "Seguir viviendo sin tu amor", del 'Flaco' Spinetta, el tema más escuchado en cuarentena

El aislamiento nos pone nostálgicos. O al menos eso dio a conocer Spotify en su nuevo relevamiento de lo más escuchado en Argentina: El Flaco Spinetta y su clásica "Seguir viviendo sin tu amor" fueron el artista y la canción "de décadas pasadas" con más reproducciones durante la primera semana de abril.

Spotify informó que, más allá de la mayor presencia virtual que trae la cuarentena, entre el 1° y el 7 de abril se incrementó un 54 por ciento las creción de playlists con “temática nostálgica”. En un comunicado, la plataforma de streaming señaló asimismo “un aumento en la proporción de escucha de música de los años 50, 60, 70 y 80”.

¿Será porque la nostalgia nos regresa a tiempos donde eramos felices? Lo cierto es que a Spinetta y "Seguir viviendo sin tu amor" le siguen “Spaghetti del rock” (2000), de Divididos; y “Juntos a la Par” (2003), de Pappo.

En cuanto a las búsquedas internacionales, el patrón se repite y Cyndi Lauper con su hit Girls Just Want to Have Fun” fue una de las artistas más reproducidas de “los 80”: más de 2.3 millones clicks globales en la primera semana de abril. La cantante y compositora, que tiene más de 8.5 millones de oyentes mensuales en Spotify, compartió sus perspectivas sobre la nostalgia en el blog For the Record.