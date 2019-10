Sol Pérez se pudrió: estalló contra Milei y lo llevará a la justicia

El economista Javier Milei pidió que echen a Sol Pérez del programa Involucrados y la mediática estalló: "Con mi trabajo no se mete nadie". Y lo llevará a la justicia.

Mariano Iúdica, conductor del programa, se enojó cuando se enteró que el economista había pedido que echen a Sol Pérez, panelista de Involucrados, a cambio de ir al programa este lunes.

"El sábado lo llamaron para que venga a aclarar sus dichos y dijo que venía con una condición: que la echen a Sol", contó el conductor. Y luego, advirtió: "Yo no permito que nadie maneje mis grupos de trabajo. La cabeza de este programa soy yo. A Sol la cuido yo porque trabaja en mis dos programas y confío en su carrera. El canal apostó a ella y ella está respondiendo muy bien".

Enojada, Pérez arremetió: "Él pidió que me echen, se va a tener que hacer cargo. Con mi trabajo no se mete nadie. Me parece que él tendría que empezar a pedir disculpas por todas sus agresiones en Twitter también". En esa línea, arremetió: "Se va a tener que hacer cargo de todo lo que dice, todo esto es muy grave".

Frente a la justificación de Milei de que no son tuits propios sino retuits de comentarios ajenos, la mediática aclaró: "Si hacés retuit es porque avalás lo que están diciendo. (...) Yo las cosas me las gané trabajando. Jamás pedí que echen a nadie de ningún lado. Si estaba en un programa y me trataban mal, me iba", aseguró.