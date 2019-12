Sergio Maldonado: “Es ridículo que le ordenen al juez Lleral que haga la investigación”

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, confirmó que presentaron un recurso de queja contra el último fallo de la Cámara de Casación y reafirmó que “hay que investigar la desaparición forzada”. El familiar del joven tatuador fue lapidario con el desarrollo de la causa judicial: “no hubo una reconstrucción, no se tomaron declaraciones a testigos y la autopsia no dice cuándo ni cómo murió Santiago”.

En diálogo con El Destape Radio, Sergio aseguró que “ni se arrancó la investigación, todo lo que se hizo fue a destiempo y mal". Asimismo advirtió que “el juez (Gustavo) Lleral dijo que Santiago se ahogó solo” y puntualizó que el recurso presentado se debe a que “la misma Cámara que revocó el fallo de Lleral dice que hay que seguir investigando y se la da a Lleral”. “Es ridículo que le ordenen al juez Lleral que haga la investigación”, indicó Sergio, quien además agregó: “Yo no puedo confiar en el juez Lleral”.

Días atrás, el hermano mayor de Santiago ya había condenado la decisión de la Cámara de Casación, que ordenó continuar con el caso pero descartando el delito de desaparición forzada. “Hay 2 jueces que dicen que no dicen nada sobre investigar la desaparición forzada de Santiago, son cobardes y cagones”, había dicho en referencia a Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En cambio, el tercer integrante de ese tribunal, Gustavo Hornos, había considerado que la justicia sí debía trabajar en el sentido señalado tanto por los abogados de la familia como por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), "en la medida en que esta descartó arbitrariamente la hipótesis de que Santiago Maldonado había sido víctima de una desaparición forzada, junto con toda consideración de un posible accionar irregular por parte de la Gendarmería Nacional".

Respecto del libro de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el que defiende su gestión y en particular su accionar en el caso, Sergio preguntó quién lo financió y apuntó contra la ex funcionaria: "Bullrich sigue con la provocación. En el libro recorta y pega lo que dijo el juez Lleral, que a Santiago lo estaba esperando las aguas del río", completó y concluyó que “Bullrich miente todo el tiempo. Habla como si hubiera tenido una gestión exitosa”.