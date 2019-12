Robert Pattinson declaró que hará cine pornográfico en caso de que su Batman sea un fracaso

Tras la salida de Christian Bale, el nuevo Batman será Robert Pattinson (Twillight, High Life) en la nueva adaptación de Matt Reeves, titulada The Batman. La película empezará su filmación en los próximos meses y se estrenará el 25 de junio de 2021.

En declaraciones a The Guardian, el actor afirmó que si su interpretación fracasa, se dedicará a la pornografía, más precisamente al "art-house porn". Pattinson es consciente del enorme desafío que llevará a cabo y que en él reside la expectativa de un fandom que no le perdonará errores. De hecho, mientras muchos apoyan el casting y lo creen capacitado para ser Batman, otros le echan en cara su vampiro Edward, en la saga Twilight (Crepúsculo).

El elenco que encabeza Robert Pattinson se completa con Zoë Kravitz, como Gatúbela, Paul Dano, como El Acertijo, Andy Serkis, como Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright, como el comisionado Gordon, y John Turturro, como el mafioso Carmine Falcone. Hay otros nombres en el tintero, pero falta la confirmación oficial.

Si bien falta mucho para apreciar (o no) la esperada interpretación, el actor cuenta con varios largometrajes elogiados por la crítica, como el drama de ciencia ficción High Life (acompañado por la siempre exquisita actriz Juliette Binoche), The King, film de Netflix con Timothée Chalamet, The Lighthouse, película de Robert Eggers que protagoniza junto a Willem Dafoe y por la que ha sido nominado a mejor actor en los Spirit Awards, y Tenet, lo nuevo de Christopher Nolan, que estrenó recientemente su primer tráiler. The Lighthouse llegará a cines argentinos a principios de 2020.