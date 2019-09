Recital de Caetano Veloso: Pablo Avelluto, Roberto Cachanovsky y Osvaldo Bazán, enfurecidos por los cantos contra Macri

El show de Caetano Veloso no estuvo libre del contexto electoral que atraviesa Argentina y hubo desde cantitos con el hit "Si vos querés" hasta pedidos de libertad al ex presidente de Brasil Luiz Ignacio Lula Da Silva. Esto no pasó desapercibido para los macristas que fueron al show, como el secretario de Cultura Pablo Avelluto, y los periodista oficialistas Osvaldo Bazan, y Roberto Cachanovsky.

"Anoche fui a ver a Caetano Veloso. Un espectáculo musical. Primera pifiada, en el bis entra Moreno, uno de los hijos de Caetano y dice: Lula libre. El final terminó en este bochorno de ataque a Macri. Fui a ver un espactaculo musical, no un acto k. Patético", escribió Cachanovsky en su cuenta de Twitter.

Y añadió: "Sres @TicketekAr compré entradas para ver un espectáculo musical con Caetano Veloso. Uds no me avisaron q los artistas iban a hacer manifestaciones políticas ni q el espactaculo iba a terminar en acto político Ruego me devuelvan el dinero de las entradas".

Esto desató la respuesta de Avelluto: "Voy a los shows de Caetano Veloso desde hace 25 años. El autoritarismo es lo que mostrás en tus imágenes. Me gusta Caetano, soy macrista. ¿Nos lincharán los nuevos comisarios estéticos del pueblo? Ojalá @caetanoveloso reconozca que su público está más allá de esta locura".

Por su parte, el periodista ultraoficialista Bazan sumó su desencanto y escribió: "Es tan autoritario y ni siquiera se dan cuenta".