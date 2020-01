Quentin Tarantino será padre y brindó sus razones para alejarse de la industria del cine

Recientemente, el cineasta Quentin Tarantino ofreció una entrevista para Popcorn con Peter Travers, donde reveló sus planes creativos a futuro y habló de Once Upon a Time in Hollywood, su última película, que compite en varias ternas de los premios Oscar. Durante la nota, Tarantino reafirmó una decisión que viene anunciando desde hace ya algunos años: Su eventual retiro de la silla de dirección.

El director compartió su emoción por convertirse en padre, ya que su esposa Daniella Pick se encuentra embarazada de su primer hijo. “Creo que este es el momento para que el tercer acto [de mi vida] se apoye un poco más en lo literario, lo que sería bueno como nuevo padre, como nuevo esposo. Puedo ser un poco más hogareño y convertirme un poco más en un hombre de letras”, comentó durante la charla.

“Siento que dirigir es un juego para gente joven. Creo que el cine está cambiando y me siento de alguna manera, parte de la vieja guardia", añadió Tarantino. De esta manera, podemos prepararnos para su retiro, aunque todavía le queden algunos cartuchos por disparar, pues se conoció su intención por filmar un spin off de Once Upon a Time in Hollywood y (para alegría de los fans) no se pierde la esperanza de una tercera parte de Kill Bill.

Once Upon a Time in Hollywood tiene 10 nominaciones a los premios Oscar, que se entregarán el 9 de febrero de 2020 en Los Ángeles.