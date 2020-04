Qué sucede si no usas tapabocas en Capital Federal

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires determinó que, a partir de las 00 de hoy, deberán usarse tababocas en comercios, dependencias de atención al público públicas o privadas, transporte público y también quienes realizan entregas de productos a domicilio.

Hoy será un día de concientización para recordar la medida pero a partir de mañana quien no lo haga podrá ser penalizado con multas que van "entre los 10 mil y los 80 mil pesos". Además, se dispuso la clausura de comercios en los casos en los que las personas que estén a cargo de atención al público no respeten las recomendaciones sanitarias.

Asimismo, para no desabastecer al mercado e barbijos profesionales, el Gobierno porteño prohibió la comercialización de los barbijos sanitarios N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio.

En el decreto se oficializó el uso de los tapabocas, y no de barbijos: "Para el resultado que pretende obtenerse con aquellas medidas resulta suficiente la utilización de cualquier elemento que, actuando como un elemento de protección realizado con cualquier tipo de material incluso de manera casera o cualquier accesorio o vestimenta que cumpla tal fin, pero que cubra la boca, la nariz y el mentón".

"En otros países se demostró que si todos se tapan la boca al salir de sus casas y mantienen el distanciamiento social y las medidas de higiene, se pueden evitar los contagios de Coronavirus", justificaron desde el Gobierno de la Ciudad y afirmaron que "hay muchas personas que pueden contagiar a otros pero no tienen síntomas o son muy leves, usar tapabocas no evita que te contagies sino que disminuyan las posibilidades de contagiar a otros".