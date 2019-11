Qué dijo Ricardo Russo, el médico del Garrahan acusado de pedofilia

El pediatra del Hospital Garrahan Ricardo Russo aseguró que es "inocente" de los delitos de producción, facilitación y distribución de pornografía infantil. El médico habló tras conocer el pedido de pena de parte de la querella y la fiscal de condenarlo a diez años.

Russo habló y dijo: "No tuve ninguna intención de almacenar algún tipo de imagen de pornografía. Los archivos que se encontraron en la computadora, la gran mayoría estaban en la basura. Esto demuestra que no tenía interés en conservarlos. Y si no estaban en la basura era simplemente porque nunca los había visto", señaló, en la quinta jornada del debate oral que comenzó el 28 de octubre.

Y agregó: "Todo lo que se ha mostrado no forma parte de mi vida. Yo me dedicaba a otra cosa: a la medicina y a mi familia. Este proceso fue ampliado y tergiversado de una manera desproporcionada e irresponsable. Casi demencial. No puedo entender", expresó ante el médico. "Yo no entiendo cómo alguien puede considerar que en un ambiente médico de un hospital público, lleno de padres, se pueda producir pornografía. Es incompatible el concepto", agregó.

Además frente a los medios especificó: "Todavía estoy convencido de que puedo ser útil para la sociedad. Tengo fuerzas para seguir adelante. Mi familia, mis amigos, mis pacientes y mis colegas me impulsan a salir adelante. Estoy convencido de que soy inocente", concluyó.