Por viajes de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Claudia Ledesma Abdala será Presidenta por un día

Por una superposición de viajes que involucran al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala ocupará el cargo presidencial de manera provisoria. Este miércoles se firmará el acta de traspaso para oficializar su designación transitoria.

La actual presidenta provisional del Senado ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial, por lo cual deberá asumir esta semana. Es que el Fernández regresará de su gira por Europa este viernes y Cristina volará a Cuba para visitar a su hija Florencia el jueves.

Ledesma fue diputada nacional y gobernadora de Santiago del Estero y es la esposa de Gerardo Zamora, ahora mandatario de aquella provincia. La semana pasada, recibió un llamado del escribano General de la Nación, Carlos Víctor Gaitán. Según trascendió, tras la sesión en la que el Senado se propone sancionar la ley de la deuda, el escribano irá al Congreso para que firme el acta de traspaso de mando.

La próxima presidenta también es escribana y ostenta una alta imagen positiva en su provincia, y su apellido tiene una larga tradición en ese distrito. Es nieta del legendario caudillo radical Ricardo "Pololo" Abdala.

A principio de año, fue consultada por Clarín sobre si se definía albertista o cristinista: "Respeto a los dos. Es cierto que conozco mucho más a Cristina, por quien siento un profundo cariño y agradecimiento, por cómo nos trató siempre a los santiagueños. Pero a cualquier pregunta de referencia nacional, siempre contestaré que fundamentalmente me importa mi provincia, y por lo tanto, si quieres insistir para que me defina: me declaro de Gerardo Zamora, ja. Es por el único que no dudaría".