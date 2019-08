Periodistas salen a desmentir a Sandra Borghi tras sus dichos a La Nación: "¿Qué necesidad hay para mentir?"

Las declaraciones de Sandra Borghi al diario La Nación no pasaron desapercibidas para sus colegas, quienes salieron a desmentir las anécdotas y conflictos que reveló en sus historias.

La periodista no solo se autodefinió como la mejor en su rol de movilera, sino que utilizó la entrevista para revivir viejos enojos. Entre ellos, mencionó a su colega Mariano García de Telefé y el conflicto que mantuvieron.

"Pasamos un año y medio sin hablarnos. Yo llegaba, saludaba a todos y a él lo esquivaba para que se diera cuenta de que lo odiaba. Después se me pasó y un día hablamos y nos reímos. Creo que Mario Masaccessi fue el intermediario. Nos matamos de risa y seguimos para adelante. Nada queda atado a lo personal porque está claro lo que tiene que ver con el trabajo y la pasión que uno le pone", relató Borghi.

El periodista salió al cruce en sus redes sociales y comentó: "Sandra Borghi recuerda un incidente que tuvimos al aire hace varios años. Mi versión es distinta, hay testigos, no hablé para preservar a la victima (pasado). No sabía que me odiaste. Lo siento, es feo odiar. Admiro tu humildad".

Hoy @BorghiSandra recuerda un incidente que tuvimos al aire hace varios años. Mi versión es distinta, hay testigos, no hablé para preservar a la victima (pasado). No sabía que me odiaste. Lo siento, es feo odiar. Admiro tu humildad. https://t.co/JwcrKqGq3o a través de @LANACION pic.twitter.com/t1OOrGmoSN — Mariano García (@marianogarcia1) August 9, 2019

Por otra parte, quien también no ocultó su malestar fue la periodista de C5N, Yanina Álvarez: "¿Qué ganas querida Sandra Borghi mintiendo? Porque no contás la verdad en La Nación que mientras almorzabas en bar de Comodoro Py te mande me diciendote que bajaba el mientas se honesta ya que te jactas que sos la mejor".

Que ganas querida Sandra Borghi mintiendo? Porque no contas la verdad en @LANACION q mientras almorzabas en bar de Comodoro Py t mande mje diciendote q bajaba el https://t.co/PB80VJ2SDI mientas sehonesta ya q te jactas q sos la mejor @todonoticias @eltreceoficial — Yanina Alvarez (@yanialvarez1) August 9, 2019

Todo comenzó con las definiciones que lanzó la movilera y conductora de TN en la entrevista con La Nación: "Sé que soy la mejor, soy imbatible en la calle, no se me escapa nada. Hay muy buenos movileros, pero yo soy la mejor. Sé que todo lo puedo cubrir, sé que nada me va a dar miedo, que voy a encontrar el testimonio, que voy a ir hasta el final", expresó.