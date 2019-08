Sandra Borghi: "Hay muy buenos movileros, pero yo soy la mejor"

La movilera y conductora de TN Sandra Borghi parece no tener problemas de autoestima y lanzó una definición de su trabajo que traerá repercusiones entre sus colegas.

"Sé que soy la mejor, soy imbatible en la calle, no se me escapa nada. Hay muy buenos movileros, pero yo soy la mejor. Sé que todo lo puedo cubrir, sé que nada me va a dar miedo, que voy a encontrar el testimonio, que voy a ir hasta el final", expresó, en diálogo con La Nación.

LEA MÁS ¿Qué se puede hacer y qué no durante la veda electoral?

A su vez, la notera hizo alusión a los comentarios que la tildan de "brava": "Quedó, quedó, pero no es que soy brava. Yo soy muy respetuosa del trabajo del otro, pero no me gusta que nadie me toque el mío. Además soy una apasionada con lo que hago y cuando vos vivís con tanta pasión y le metés tanto amor a lo que hacés, no permitís que cualquiera te lo manipule".

"Yo soy periodista las 24 horas, voy caminando y veo que se cayó un árbol que aplastó cuatro autos, ¡salgo al aire, flaca! Es más fuerte que yo. Para mí no hay horario para el periodismo. Me brota. Entrego un hijo en la escuela y salgo corriendo para la nota", sentenció.

Aun así admitió que no genera simpatía en las personas: "Igual, hay gente que no me quiere. Me doy cuenta por las redes sociales, pero tiene más que ver con un contexto que me excede. No me engancho en eso".