Oscar Ruggeri recordó su paso por el programa de Mirtha Legrand y confesó que "no se puede comer"

Los cruces de Oscar Ruggeri con sus compañeros de 90 Minutos de Fútbol siempre dejan imperdibles historias del exjugador de la Selección argentina. Y en la última emisión, tras ser sorprendido comiendo un caramelo a escondidas de sus colegas, contó el detrás de escena de sus participaciones en los almuerzos de Mirtha Legrand.

"No se puede comer’’, recordó el panelista, ante las risas de sus compañeros. Siendo honesto, el ex futbolista contó: ''Yo fui dos veces, me sienta a la izquierda, cada vez que iba a hacer así (hace el gesto de llevarse el tenedor a la boca) me hablaba’’.

Molesto por la actitud de Mirtha con sus invitados, el cabezón expresó: ''Sabes el sándwich que me comí en la esquina. No comí, salí a las tres, era buena comida y vos decís 'la puta madre’’’, comentó molesto por no haber podido deleitarse con los platos que le traían.

Ruggeri también dijo que es imposible comer en el programa de Mirtha Legrand porque te ponen cosas que no se pueden agarrar: ''Uno está acostumbrado con la mano, y las tenes que dejar’’.

El ídolo de San Lorenzo no solo se las agarró con la producción del programa, sino que también tuvo reproches para la conductora: ''Te espera, te espera, y en el momento que te metes la comida en la boca ye hace la pregunta, es estrategia pura, como mierda hacés para hablar, están las cámaras y todos los que están sentados mirándote’’.