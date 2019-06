Ofelia Fernández y Connie Ansaldi se cruzaron en Twitter

Con la confirmación de que Ofelia Fernández sería la tercera candidata a legisladora porteña por el Frente de Todxs, la actriz Connie Ansaldi opinó en Twitter que la están usando para captar el voto de los jóvenes de 16 años" y la joven dirigente le respondió.

"A esta piba me parece que la están usando para captar el voto de los jóvenes de 16. Es inteligente por lo que leo de ella, pero prepararse para un cargo de esa envergadura es importante . Apurarse a los procesos, innecesario. Una lástima que no vea como la manejan", aseguró en su cuenta oficial, junto con un textual de la joven.

La respuesta de Ofelia no tardó en llegar: "Es muy injusto preocuparme todos los días por seguir formándome y por poner el cuerpo para que digas que me usan. Hay gente a la que no se le mueve un pelo por injusticias y miserias cotidianas y llegan sin ni un señalamiento al mismo lugar al que apunto yo, o incluso a mayores".

"Yo me preocupo y me ocupo. Amo a la gente joven y con ganas (la edad no me parece un impedimento).Pero creo que te estás saltando etapas vitales y necesarias.Y si: también creo que te usan a pesar tuyo. Hay que serlo y parecerlo. Es solo mi opinión. Dicho lo cual,Gracias por el diálogo!", cerró la mediática.