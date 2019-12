No te pierdas el mano a mano de Dady Brieva con Leandro Santoro

El legislador Leandro Santoro pasó por Es con Dady y no se guardó nada. En un mano a mano picante, habló del rol esencial de Alberto para cambiar el tablero de crisis económica, política y social.

“La Argentina no tiene una estructura de partidos como en Suiza: el poder se construye rápido y se va rápido. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes, porque el contexto internacional es adverso y la situación económica argentina es muy frágil. El poder político está sostenido sobre consensos que están empezando a agrietarse en América Latina", explicó.

"Hay que analizar cuando conviene sacar nuestra vocación rebelde y saber leer la correlación de la fuerza", arrancó Leandro Santoro, con un análisis preciso acerca del precario estado en que Mauricio Macri deja al país. El dirigente de origen radical conversó con Dady Brieva, en una nueva edición del flamante ciclo Es con Dady, y disparó en contra de la desigualdad, dramático problema que acrecentó Cambiemos", agregó.

Para entrar en calor, Dady le preguntó a Santoro cuál creía que sería la posición del macrismo, en el rol de partido opositor. El entrevistado, que además de ser una de las caras del Frente Todos es politólogo de larga trayectoria, explicó: “Cambiemos tiene un 40% y no me sorprende. Los valores y las ideas que expresan ellos son hegemónicas y mayoritarias. No está tan clara la posición entre la vida y la propiedad".

