No habrá vuelos: pilotos ratificaron el paro del fin de semana y advirtieron que el conflicto seguirá

Antes de la reunión entre sindicatos y funcionarios, el secretario de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, confirmó que la medida de fuerza seguirá vigente durante el fin de semana y que le harán denuncia penal al Gobierno si intentan afectar el derecho de huelga.

Luego del fracaso del encuentro del jueves, que duró siete horas, entre dirigentes gremiales de pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral y representantes de las empresas y del Gobierno, las partes se reunirán nuevamente para volver a intentar destrabar el conflicto salarial.

Pero antes de entablar un nuevo diálogo, Biró cruzó al oficialismo y le pidió públicamente que dejara de hacer política con la línea aérea "de todos los argentinos".

"Que dejen de tomar de rehenes a todos los pasajeros y nos den una salida para evitar una medida de fuerza que no queremos implementar. No puedo ser más enérgico, no queremos implementar esta medida de fuerza", aclaró el sindicalista.

Respecto a la posible conciliación obligatoria que plantearon desde el Ejecutivo, sostuvo: "Los vamos a denunciar penalmente a todos los funcionarios públicos que cometan abuso de autoridad y al Gobierno Nacional en la OIT (Organización Internacional del Trabajo) por afectar el derecho de huelga. La persecución se acabó. Tiene que entender el Gobierno que las paritarias son libres y que los trabajadores necesitamos poder recomponer el poder adquisitivo que se ve afectado producto de las grave situación económica a la cual nos empujaron. Que dejen de hacer política con los fondos de todos los argentinos".

Sobre los dichos del presidente, que aseguró que se trata de un "paro político", el dirigente agregó: "Es una lástima que estén tomando de rehenes a todos los pasajeros. Necesitamos que nos recompongan los salarios, no hay nada de político. Si quieren que lo demostremos, que nos den el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con alguna alternativa, algo.Vinieron con cero, no vinieron con cero. Nos están empujando".

"El paro está ratificado. Sabemos que no hay propuesta y que ellos hacen un uso político. Tienen cerca de 20 puntos por debajo del candidato opositor y necesitan estigmatizar y decir 'ven que no se puede con los trabajadores y con las organizaciones sindicales'. Nada más alejado de la realidad", señaló.

En ese sentido, aclaró que si en algunas horas el Gobierno no cede y realiza una propuesta, "en cuatro horas estarán paralizados todos los aeropuertos con una situación que se va a agravar".

"En una semana está el debate presidencial, así que yo les recomendaría que repiensen la actitud de empujar a los trabajadores aeronáuticos porque no nos pusieron de rodillas en cuatro años, no van a hacerlo ahora faltando 20 días para que se vayan", concluyó.