Nicolás Burdisso rompió el silencio tras irse de Boca por la llegada de Juan Román Riquelme

El ex jugador de Boca Nicolás Burdisso habló tras dejar la Secretaría Técnica del 'Xeneize' y aseguró que con la llegada de Juan Román Riquelme ya no tenía "nada que hacer".

La llegada de Jorge Amor Ameal y Riquelme a Boca desencadenó una profunda renovación en el club y los cambios se suceden. El lunes, tanto Burdisso como su ladero Aníbal Matellán dejaron sus puestos y pusieron a disposición sus renuncias, un hecho que no parecía tener otro final posible

Ahora, a sólo un día de dejar el club, el ex defensor rompió el silencio en declaraciones a Olé: "Pusimos nuestro cargo a disposición, no queríamos un peso ni nada de eso. Entendemos que hoy hay otra gente trabajando en el club y las decisiones se toman automáticamente sin nuestro consentimiento. Por eso entendemos que ya no tenemos más nada que hacer acá".

"Tanto Aníbal como yo somos hijos del club y no quisimos renunciar por eso. Solamente quisimos hacernos a un lado para que sigan con el trabajo. Queremos desearle lo mejor a Boca", explicó.