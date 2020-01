Moria Casan atacó a de Sol Pérez y aseguró que "está pasada de revoluciones"

El calor y Mar del Plata son los dos términos favoritos de los programas de chimentos veraniegos, ya que son sinónimo de peleas y cruces entre famosos. La conductora de Incorrectas, Moria Casán, se metió en el enfrentamiento entre Sol Pérez y Mónica Farro, y opinó sobre la salud mental de la primera. Volvió la lengua karateca.

“Yo lo que veo en ella es que el excesivo trabajo de esta chica, la excesiva fama, dormir poco y hacer tantas actividades… la sacó. Tiene como un brote que cualquier cosa la debe sacar, y por cómo habla y saca los ojos, disculpen que yo no soy médica, pero para mí tiene un problema de tiroides”, disparó la diva acerca de su compañera de trabajo de Pérez.

La rubias tuvieron su primer encontronazo durante la temporada teatral de 'La Feliz', y el conflicto ha ido en escalada desde entonces. “Es monísima, pero cuando habla parece que se le van a salir los ojos, y está pasada de revoluciones y de fama, de exigencias y presiones”, señaló Moria, quien pronosticó un futuro turbulento para la modelo, a menos que empiece a tratar su condición mental.

“Hay gente con mucho menos de lo que le pasa a ella que termina con un brote psicótico. Esto no quiero decir que sea un atenuante para ella, pero a mí me parece que a ella le está pasando la famosa exitoína que no se puede bancar. Tiene que relajarse un poquito porque se va a enfermar”, sostuvo Moria, en diálogo con Mónica Farro, una de las involucradas en la disputa.

Para terminar con su descargo, la diva sentenció: “Se va a enfermar con tantos trabajos, ella misma dice que no duerme, va, maneja, la radio, tres trabajos. Eso saca a cualquier persona, pero entiendo que eso no justifica que te diga barbaridades”.