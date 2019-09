Molesto por la respuesta a Luis Brandoni, Juan José Campanella cruzó a Ricardo Alfonsín en Twitter

El director de cine ultraoficialista Juan José Campanella cruzó a Ricardo Alfonsín en Twitter, luego de que el dirigente radical cuestionara a Luis Brandoni por convocar a una marcha a favor del Gobierno y hablar de su padre, Raúl: "No hubiera hecho una convocatoria como la que hicieron dirigentes de Cambiemos a la Plaza".

"Le pido a Ricardito que deje de usar los trajes de su padre. Le quedan enormes", dijo Campanella, imitando la frase de Alfonsín: "Le pido que deje de usar el nombre de mi padre".

En diálogo con Futurock, Ricardo afirmó, respecto a Brandoni y su mención a Alfonsín: "Está bien que todo el mundo trate de utilizar los recursos que sean para obtener alguna ventaja, pero por lo menos los que dicen quererlo que sean más cuidadosos". En este sentido, destacó: "Contestan lo que Alfonsín hubiera hecho y no está él para desmentirlo. Y Alfonsín no hubiera hecho una convocatoria como la que hicieron dirigentes de Cambiemos a la Plaza".

Finalmente, remató: "Creo que no lo están cuidando. A Brandoni le preguntaron qué hubiera dicho Alfonsín, y eso es una decisión muy difícil. Aunque hubieran acertado, seguramente no habría acertado sus fundamentos. Alfonsín hubiera podido justificar una u otra decisión con fundamentos que seguramente Brandoni no está en condiciones de usar o no conoce".