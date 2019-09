Mirtha Legrand quedó en offside al pedir un aplauso para Macri

La conductora Mirtha Legrand quedó mal parada durante su programa al pedir un aplauso para el presidente Mauricio Macri que no fue acompañado.

La 'Diva de los almuerzos' volvió a hablar de la noche en que calificó de "fracasado" a Macri y tras expresar nuevas disculpas y negar que era una "panquequera", la nonagenaria solicitó un aplauso para el jefe de Estado, que no fue bien recibido por quienes se encontraban detrás de cámara.

"¡Hay muchos que no aplauden, eh!", dijo con una incómoda risa.

Más tarde, la ex actriz respondió a una consulta de la periodista María O'Donell y reveló: "Yo apoyé mucho a este Gobierno y siento que me han defraudado. Hice muchísimo para que ganaran desde esta mesa. Está bien, hay que admitirlo. He visto que las cosas no funcionaban, que arrasó el kirchnerismo y que vuelven otra vez…".