Miguel Ángel Russo asumió en Boca y apuntó a ganar la Copa Libertadores

Miguel Ángel Russo fue presentado como director técnico de Boca Juniors y su principal objetivo será ganar la Copa Libertadores y "festejarla en la Bombonera". "Lo mejor está por venir", vaticinó.

El último entrenador en levantar el trofeo sudamericano con el 'Xeneize' regresó al club de la mano de la nueva dirigencia conducida por Jorge Ameal y Juan Román Riquelme y se mostró con vocación de trabajo para un 2020 en el que Boca volverá a apuntarle al más alto título continental.

El encargado de abrir la presentación fue Ameal quien señaló que no sabe "si habrá títulos o no", pero "seguramente está dando mucho de sí". "Estuvimos hablando, charlando, vamos por un club totalmente distinto", remarcó al tiempo que le deseó "lo mejor" al DT.

"Con Miguel tenía una deuda. Yo lo quise traer antes, realmente no teníamos toda la Comisión Directiva como hoy podemos resolverlo. En ese momento no pudo venir, pero siempre me quedó la idea de que Miguel tenía que ser el técnico de Boca. Él se va a dar un gusto, pero yo también me voy a dar un gusto", reveló.

Además, el mandamás 'Xeneize' resaltó: "Pretendemos abrirles las puertas a los socios y para nosotros son importantes todos los deportes amateur y, obviamente, nuestra bandera es el fútbol. Por eso confiamos en Miguel, que no le vamos a pedir ni exigir resultados, simplemente lo que es y ha hecho toda su vida: seriedad, seriedad y seriedad".

Por su parte, Russo agradeció a la dirigencia y destacó de forma particular a Riquelme, gran hacedor de su regreso al club. "Me dan un posibilidad importante en mi vida", señaló.

El DT recalcó que "lo mejor está por venir" y que su vuelta lo encuentra en "un momento bueno" de su vida tras superar un cáncer. "Todo lo que viene para mí es imporante. Uno tiene que hacer lo que le gusta y gracias a Dios sigo haciendo lo que me gusta", enfatizo.

El ex jugador de Estudiantes de La Plata señaló que ya viene trabajando "en silencio" junto a su equipo (lo acompañan Leandro Somoza y Hugo Ibarra) y resaltó: "Ahora nos toca hacernos cargo de lo que viene como uno está acostumbrado a hacerlo, con mucha honestidad y tranquilidad"

Más adelante, ante una pregunta sobre la falta de festejo la Libertadores que obtuvo en 2007, indicó que "ojalá" le toque "ganar la copa y festejarla en la Bombonera". En esa línea, Russo recordó a Juan Carlos Lorenzo y Carlos Bianchi, a quien definió como "el artífice de todo lo que es la Copa Libertadores en Boca".

"Siempre tenía la ilusión de volver a Boca. Había un lado dentro mío que me decía que en algún momento iba a volver. Este es un buen momento", aseguró.