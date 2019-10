Mauricio Macri y Alberto Fernández se increparon y se vivieron momentos de tensión en el debate presidencial

En medio del debate presidencial, el presidente Mauricio Macri y el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, protagonizaron un tenso cruce detrás del escenario durante los cortes de la trasmisión.

Según pudo reconstruir El Destape a partir de fuentes consultas, en el primer corte el mandatario atacó a su contrincante y le dijo “mentiroso” y Alberto le respondió con un “sos un sinvergüenza”.

En el segundo corte, luego de que Fernández recordara el vínculo de Franco Macri con hechos de corrupción, el Presidente lo increpó al candidato del Frente de Todos por mencionar a su padre, quien falleció este año.

“No te metas con mi viejo”, le advirtió el mandatario y le dijo que no podía agarráselas con alguien que no se podía defender, a lo que Fernández lo acusó de ser un "inmoral" y le replicó: "Por favor presidente le pido que no sea mentiroso”.

El intercambio fue confirmado por colaboradores de ambos espacios a distintos medios y los dos cruces fueron detrás del escenario.