Matías Alé: "Me inmolaría por Cristina Kirchner"

El actor Matías Alé opinó sobre la coyuntura electoral y aseguró que se "inmolaría" por Cristina Kirchner. El humorista visitó el programa de Pamela David en América TV y la conductora le planteó un escenario hipótetico con la pregunta ¿Qué harías si CFK te pide apoyo a cambio de fondos para solidaridad?

Y aunque señaló que no le gusta mucho meterse en temas políticos, aseguró: "Si me ayuda a formar una Fundación para ayudar a los más necesitados, yo me inmolaría por CFK".

Además, destacó que la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner tiene un gran equipo que le podría ayudar a cumplir su sueño

