Mariana Nannis, enojada y vengativa, denunció que su ex Claudio Caniggia "hizo negocios con el gobierno de Mauricio Macri"

Mariana Nannis volvió al país con todo y, en una entrevista con el programa Involucrados, denunció que su exesposo Claudio "Paul" Caniggia tuvo "negociados con el gobierno" de Mauricio Macri que incluyen

"Todo el ocultamiento de todos los capitales que me hizo mi marido. Él y sus socios, los representantes, y los testaferros. Y después ha hecho negocios con este gobierno, con el que se está yendo", afirmó la mediática, ante las preguntas del conductor Mariano Iúdica.

Además, aseguró que Macri protegió al exjugador de la Selección argentina y que ese motivo la privaba de denunciar en la Justicia los episodios de violencia de género y abuso que describió en toda la entrevista.

"Si a vos te cagan a palos, y te dicen que es el amigo del capo de la policía y amigo del presidente, y no podes hacer una denuncia, ¿vos qué harías?", preguntó retóricamente.

Y remarcó: “Cuando yo decía, llorando: ‘Me quiero ir, me voy a ir a Marbella’, él me pegaba y me decía: ‘Si te querés ir a Marbella, no te preocupes que yo te voy a mandar a matar. Yo soy amigo de Angelici, yo soy amigo de Macri, yo soy amigo de todos’. Entonces a mí me cagaban a palos y no podía hacer la denuncia ni en Argentina ni en ningún lado", y repitió: "Si me hacés la denuncia, tu cabeza va a rodar porque soy amigo de Angelici, de Macri”.

Por último, advirtió: “Ya se van a enterar de todas las denuncias que va a haber. Hay muchas que son importantes. Una de energía eólica, de 3 mil millones de dólares”.