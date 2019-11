Marcelo Tinelli elogió a Cristina Kirchner: "Fue muy inteligente ponerlo a Alberto Fernández"

El nuevo gobierno de Alberto Fernández despierta esperanza en todos los argentinos. Hasta el mismo Marcelo Tinelli se animó a definir la gestión por venir como una "lucecita de esperanza", y hasta ponderó a Cristina Kirchner por proponerle al referente del Frente de Todos la candidatura a principal mandatario.

"Me da esperanza. No va a ser algo que vamos a salir rápidamente, pero si me da una lucecita de esperanza", expresó el conductor de Showmatch. al tiempo que pidió entender que "el problema de la Argentina es estructural", y que el gobierno "debe pensar como se puede dar vuelta esto".

En este sentido, valoró: "Que el próximo gobierno esté pensando en un observatorio de la pobreza, en el que convoque diferentes profesionales, de la oposición, científicos reconocidos, a mi me enorgullece. Se va a poder hacer algo".

"La política es un trabajo del día a día. Yo no creo en el marketing de la política, es ir codo a codo con las personas, establecer diálogos aunque pensemos diferente", sostuvo una de las principales figuras de la televisión argentina.

En su análisis político, estimó que "Cristina Kirchner fue muy inteligente. Lo puso a Alberto Fernández, una persona de enorme capacidad, a la cual respeto mucho y admiro profundamente. Y sentí que en ese momento, todo lo que nosotros hablabamos de una tercera vía, todo el peronismo se unió a través de Alberto".

A su vez, aprovechó para criticar los últimos cuatro años con la gestión de Mauricio Macri y describió que "no fueron nada buenos, a los índices me remito. Pero no solo hay que ver el 40% de pobreza, de la gran cantidad de chicos que son pobres en Argentina, de la gran cantidad de jóvenes sin inserción laboral, fuera del sistema. Sino también por un montón de cosas que van más allá de los datos. Nosotros trabajamos mucho en los social, y cuando vas a un comedor te encontrabas en los últimos años con gente que no le podía dar leche a los chicos diariamente, o que elige los días en los que le va a dar carne a los hijos, o gente que pide prestamos para pagar servicios. Son cosas que duelen mucho".

"A mi no me gusta vivir en un país con tanta desigualdad", concluyó el conductor, y realizó una comparación con la crisis que vive Chile. "Tenemos que tratar es de tener un país más igualitario, con oportunidades para todos", finalizó.