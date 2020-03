Coronavirus: Marcela Tinayre habló sobre los memes de Mirtha Legrand y compartió su reacción

La actriz Marcela Tinayre compartió su opinión por la salud de su mamá, Mirtha Legrand, por tener que suspender sus programas a raíz de la pandemia y habló de Juana Viale, quien la reemplazará. Además, opinó sobre los que se ríen de "La Chiqui" por su edad y hacen memes de ella y el coronavirus. "Recibo memes geniales de mi mamá con el coronavirus", admitió, y afirmó que también se ríe con ellos.

Es de público conocimiento que Mirtha se ausentó en sus famosos almuerzos por precaución, ya que es grupo de riesgo dada su avanzada edad, y que Juana Viale, su nieta, tomará la posta del ciclo. La decisión provocó el disgusto de muchos televidentes que esperaban ver a Tinayre de vuelta, pues tiene timing para el chisme y poco filtro con sus invitados.

A raíz de esto, la hija de la diva comentó a La Once Diez: “Mamá estuvo genial, cuando hizo el programa el último sábado y domingo dije: 'Qué miedo'. Pero ahora dio un ejemplo fantástico. La gente me pregunta por qué no lo hago yo ahora, pero por un tema de convenio, yo al ser mayor no puedo ingresar al estudio de televisión. Juanita lo hará genial, divinamente bien, todo es la misma sangre".

"Para Mirtha, trabajar es su vida, pero es importante dar este mensaje, no solo a otros adultos mayores, sino también en general y a todo el mundo. Ella, que es tan de hacer, que es tan vital, tiene tantas ganas de trabajar. Que cada día de ella que pasa se le restan a sus años de vida, que son muchos, y que decida quedarse en su casa para cuidarse y cuidar a los demás... me saco el sombrero”, agregó la conductora de Las Rubias (Net Tv), también parado por el brote de coronavirus.

Sobre el final de la entrevista, Tinayre se refirió a todos aquellos que se burlan de la edad de su madre y arrojó un comentario ácido, aunque con todo el humor que la caracteriza. “Es ejemplar, mi mamá es así. Es evolucionada. Yo recibo memes geniales de ella y del coronavirus, con ella vestida como que va a un safari. Yo quiero ver a los la critican, que se ríen de ella y dicen alguna huevada, llegar a esa edad que tiene, así, lúcida, trabajando y facturando...”, sentenció.