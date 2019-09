Maradona sobre la situación del país: "Lo quiero sonriente y no lo veo sonriendo"

En el megaretorno de Diego Armando Maradona a la Argentina para dirigir a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el nuevo DT de El Lobo opinó sobre la situación económica de la Argentina y afirmó: "A este país que lo quiero sonriente".

Durante la conferencia de prensa, el astro del fútbol fue consultado sobre cómo fue su llegada al país, en medio de la fuerte crisis económica producto de las políticas del macrismo.

A este país lo quiero sonriente y no lo veo sonriendo, para nada. Yo les puedo asegurar que salimos a caminar con Rocio pero hasta los negocios no tienen gente, hasta los almacenes. Eso no puede continuar, llevamos muchos años. Porque yo desde Fiorito, con cinco años que yo le empecé a pegar a la pelota, tengo 59 y no ha cambiado nada. Realmente lo lamento por todos los argentinos", aseguró.