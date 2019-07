El periodista Luis Majul, que denunció ser víctima de una extorsión y amenazó con denunciar a los medios que reproduzcan el material con el cual sería apretado, cruzó a su colega Jorge Fontevecchia a quien definió como "el mayor lobbista de la candidatura de Roberto Lavagna" pero los usuarios de redes sociales no dudaron en sumarse con sus comentarios contra el conductor.

"Me dicen que @Fontevecchia sigue enojado porque dije que era el mayor lobbista de la candidatura de @RLavagna . Entonces pide a sus periodistas que me critiquen. Sería mejor q pusiera su energía en pagar a los trabajadores en tiempo y forma. No es culpa mía que a su candidato no repunte", escribió Majul.

Me dicen q @Fontevecchia sigue enojado porque dije q era el mayor lobbista de la candidatura de @RLavagna. Entonces pide a sus periodistas q me critiquen. Sería mejor q pusiera su energía en pagar a los trabajadores en tiempo y forma. No es culpa mía q a su candidato no repunte. — Luis Majul (@majulluis) July 23, 2019

Rápidamente, los usuarios de Twitter salieron a responderle con argumentos similares a los que él usa cuando arremeten contra su persona.

Y vos sos el Máximo operador de la Candidatura de Macri... — Eugenio Pietropaolo (@epietropaolo) July 23, 2019

El peor final del periodismo militante PRO — Manuel (@Manuelafuente1) July 23, 2019

Jajajaja!! Humanoide!! Vos hablando de lobistas!! Jajajaja!! — sergio podolski (@katsumotoyo) July 23, 2019

Q desastre sos Majul. Te convertiste en un pelmazo ya demasiado predecible. Por eso tu rating no remonta, ya aburrís. Se te nota mucho tu obsecuencia y fanatismo. — Vicky M. (@65_Vicky_M) July 23, 2019