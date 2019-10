Luis Novaresio defendió que los policías demoren pasajeros por pedir DNI en trenes y las redes lo cruzaron

El Gobierno nacional ordenó que las fuerzas de seguridad podrán pedir DNI en los trenes y se generó una importante polémica al respecto. En su defensa salió el conductor Luis Novaresio a defender la decisión del Ejecutivo.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista advirtió que “en cualquier lugar del mundo esto sucede” y cuestionó: “¿Cuánto tardará en criticarse acá?”.

Su comentario generó una serie de comentarios en repudio a su férrea defensa.

Pero claro luis!! Si los mayores delincuentes viajan en bondi! Ahí hay q poner control ahí! No el la evasión fiscal, narcotrafico, depredación de recursos naturales, en los lobis etc etc etc