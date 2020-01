Luciano Castro se enojó por un chiste de Moldavsky sobre su foto desnudo

El actor Luciano Castro continúa sufriendo las repercusiones por la filtración de su foto desnudo y tuvo que pedirle al humorista Roberto Moldavsky que deje de hacer un chiste sobre el tema.

Los chistes sobre la foto de Castro que se viralizó el pasado año son parte de varios de los espectáculos que se realizan en Villa Carlos Paz y Mar del Plata, entre ellos el de Moldavsky. Es por eso que el actor le pidió al humorista que lo retire y reveló como fue esa conversación.

El actor contó que habló con integrantes de los distintos elencos y detalló como fue su charla con el humorista. ''Cuando lo llame le pregunte y me dijo, no tiene nada que ver con mi espectáculo, surgió ahí y lo agarre y lo aproveche, pero no tiene nada que ver, y te prometo que no lo hago nunca más’’.

Castro recordó esa charla en particular porque señaló que le pareció que Moldavsky hiciera un chiste sobre ese tema. "Roberto Moldavsky no necesita hacer chistes de un tonto que sale en bolas".