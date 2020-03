Luciana Salazar se bajó del programa de Mirtha Legrand y lanzó una fuerte acusación

La modelo Luciana Salazar anunció que se baja del programa de Mirtha Legrand y lanzó una fuerte acusación contra la producción del programa que se emite por Canal 13.

"He decidido no asisitir al programa de mi querida @mirthalegrand a quien admiro y respeto, por un tema relacionado especificamente con el canal y una productora externa, con la cual me vi envuelta hoy en una situación desagradable e injusta que perjudica mi imagen y buen nombre", afirmó Salazar.

La vedette se molestó por un graph que publicó el programa Los Ángeles de la Mañana que decía lo siguiente: "Luciana Salazar ¿la sugra de Máximo Thomsen?". El mensaje hacia referencia al joven rugbier acusado por el asesinato de Fernando Báez Sosa, muerto a golpes a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

He decidido no asisitir al programa de mi querida @mirthalegrand, a quien admiro y respeto, por un tema relacionado especificamente con el canal y una productora externa, con la cual me vi envuelta hoy en una situacion desagradable e injusta que perjudica mi imagen y buen nombre. — luciana salazar (@lulipop07) March 6, 2020

De acuerdo a Yanina Latorre, la modelo Salazar salía con un hombre que era el suegro de Thomsen. "Solicito expresamente a toda la produccion de @LosAngeles_ok @el_trecetv y a Mariano Chihade que borren ese Graph donde a mi persona se la vincula injustamente con un asesino. Me parece una maldad terrible y tomare cartas en el asunto", exigió Salazar.

Solicito expresamente a toda la produccion de @LosAngeles_ok @el_trecetv y a Mariano Chihade que borren ese Graph donde a mi persona se la vincula injustamente con un asesino. Me parece una maldad terrible y tomare cartas en el asunto. pic.twitter.com/pfi7abgHfY — luciana salazar (@lulipop07) March 6, 2020

La modelo fue vinculada al acusado de homicidio cuando en verdad no era la madre de la presunta novia de Thomsen, es decir que no era la suegra.