Los Simpson y Padre de Familia seguirán sus producciones pese al coronavirus

El coronavirus obligó a detener todas las grabaciones de cine y televisión, priorizando la salud de los equipos antes que el producto. Por lo visto, está medida no afecta a quienes trabajan en series animadas: Los Simpson, Padre de Familia y Big Mouth, entre otras, se están adaptando a los tiempos que corren para continuar sus producciones a pesar de la crisis. ¿El secreto? La modalidad de teletrabajo.

Reuniones virtuales de guionistas, lecturas colectivas por teleconferencia, grabación de voces en estudios hogareños y dibujo en programas colaborativos a través de internet surgieron en las últimas semanas como alternativas para esquivar la cuarentena que sí aqueja a otras áreas de la industria. De acuerdo con el informe de varios medios especializados estadounidenses, aunque no sin dificultades ni retrasos, la mayoría de los grandes estudios de animación de ese país han conseguido mantener el ritmo de trabajo.

