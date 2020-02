Los jueces rechazaron el proyecto enviado por el Gobierno sobre jubilaciones de privilegio

La Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, rechazó la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández de modificar el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y, mediante un comunicado, calificaron al proyecto enviado al Congreso como "inconstitucional".

El comunicado de la Asociación de Magistrados indica: "No desconocemos la difícil y delicada situación económica que atraviesa el país, y que demanda especial cuidado en la gestión de las cuentas públicas". Pero remarca que "el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación".

"Por todas estas razones, conscientes de los graves efectos que provocaría para el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad, reclamamos la participación de las instituciones representantivas en la discusión del proyecto, y la necesaria intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de todos los órganos cabeza de poder involucrados", indicaron.

El Gobierno envió, días atrás, un proyecto de ley para modificar el régimen de jubilaciones especiales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y de los diplomáticos e integrantes del Servicio Exterior. De aprobarse la iniciativa, se modificarían las leyes 24.018 que abarca a integrantes de la Justicia Nacional, Fiscalía de Investigaciones y también del Ministerio Público y la 22.731 que comprende a funcionarios de sedes diplomáticas y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, se mostró a favor de abrir la discusión, aunque advirtió que la ley como está planteada no va a funcionar y que las de los jueces no son "jubilaciones de privilegio".

"El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo es fácilmente atacable por inconstitucional. Además, no se nos permitió dar nuestra posición, ni siquiera a aquellos que podemos querer entender la situación y lo que el gobierno plantea. El proyecto no va a funcionar así. Yo puedo ayudar a un gobierno que no me es antipático y darle elementos para que funcione bien", sostiene el comunicado.

Lugones afirmó que "estamos cambiando un régimen de setenta u ochenta años en una semana, y esta no es la forma. Todos nosotros, y aquí hablo por mis colegas, entendemos que hay cosas que corregir, pero este proyecto afecta al ciudadano porque se queda sin jueces para atenderlos".

"¿Cuáles eran las leyes de privilegio que había en el país? Cuando estaba quince minutos en el cargo se aportaba nada y se iba con una jubilación muy importante. En cambio todos nuestros colegas aportamos mucho mas que todos los demás. Estamos en estado judicial y podemos ser convocados en cualquier momento para volver a trabajar si el Estado nos lo solicita". "Hay que buscar la forma de resolverlo, porque el proyecto de ley es fácilmente atacable por inconstitucional. No quiero que un proyecto que pueda tener buenas intenciones se caiga por estas razones", concluyó.