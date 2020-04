Los desopilantes memes que comparan a Donald Trump con Gabriela Michetti

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, usó sus redes sociales para hablar de la epidemia que sacude al mundo y generó risas en Argentina. Es que el mandatario norteamericano intentó ser entusiasta y lo compararon con la exvicepresidenta Gabriela Michetti.

Trump, que utiliza frecuentemente Twitter para dejar mensajes a la población, aseguró este lunes que "Hay luz al final del túnel".

Frente a eso, miles de argentinos rememoraron la afirmación que en junio de 2016 realizó Michetti, prometiendo una reactivación económica que nunca ocurrió.

"Resulta que vamos en el túnel y vemos todo oscuro y algunos se empiezan a preguntar si iremos bien. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz en el túnel allá lejos, pero seguís en el túnel", afirmó la exfuncionaria en una entrevista con el diario El Tribuno de Salta.

En el caso de Trump, la afirmación se hace en el comienzo de lo que esperan sea la peor semana desde que estalló la pandemia de coronavirus en país norteamericano. "Habrá muchas muertes", aseguró el pasado fin de semana.

En Estados Unidos, la última cifra habla de 1.200 víctimas en un solo día, lo que eleva la cifra general de fallecidos a 10 mil.

LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL!