Fernando Niembro anunció en Radio Rivadavia que las autoridades le comunicaron que no saldrá más al aire. Al menos, al frente de La Oral Deportiva, ciclo que conduce todos los mediodías. Y allí, en vivo, estalló contra todos. Inclusive contra Eduardo Feinmann, quien tiene su espacio de 9 a 12, en Alguien tiene que decirlo.

"Quiero contarles que ayer la máxima autoridad de esta radio (Marcelo Fígoli) me dice que este programa no va a salir más al aire. No sé si tenemos algunas horas más. Me dieron motivos vagos, inentendibles, inexplicables. Me estaban faltando el respeto y no lo voy a permitir", comenzó diciendo Niembro, quien acto seguido mencionó directamente a su colega Feinmann.

"Me ofrecieron seguir en otros rincones de la radio, como columnista de Feinmann, es faltarme auténticamente el respeto que yo no voy a permitir. Les dije que no que no soy columnista de nadie, era peyorativo e indignante que me dijeran algo de ese tipo. Tengo orgullo, salud y no voy a permitir que me humillen", sentenció el periodista deportivo.

A su vez, agregó: ""Por allí no aportarían quienes conducen las fuerzas de otros, allá ellos. Si se ven obligados a tener que decirme que ahora, apenas dos meses después, el deporte no interesa al mediodía cuando es el programa que más rinde. Me voy agradeciéndoles a todos".