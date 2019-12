Las claves económicas del discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa

El presidente Alberto Fernández realizó un duro diagnóstico de la crisis económica que deja el líder de Cambiemos, Mauricio Macri y adelantó que no le dará estado parlamentario al Presupuesto 2020 de la saliente administración. En su discurso ante la Asamblea Legislativa trazó los primeros lineamientos de lo que será la política económica que llevará adelante desde las carteras que encabezarán Martín Guzmán y Matías Kulfas.

Medidas contra la inflación, el hambre, el desempleo, la pobreza, la deuda externa y proyectos para el financiamiento de pequeñas empresas y modificaciones para el sector agropecuario fueron algunos de los puntos que adelantó el flamante presidente en su discurso de asunción.

Alberto pintó el grave estado de situación que deja Macri en cuanto a los números. "Los vengo a convocar sin distinciones a poner a la Argentina de pie para que comience a caminar paso tras paso con dignidad rumbo al desarrollo con justicia social", dijo el nuevo Presidente en su discurso al tiempo que anticipó que el Congreso no tratará el Presupuesto 2020 que delineó Cambiemos.

Presupuesto 2020

"Tenemos que decirlo con todas las letras: la economía y el tejido social están en estado de extrema fragilidad por producto que propició la aventura de la fuga de capitales", disparó Alberto.

"He decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al Presupuesto 2020 elaborado por la gestión anterior", dijo el flamante presidente y consideró que el cálculo de recursos elaborado por Macri y su equipo “no reflejan la realidad de la macroeconomía ni las realidades sociales ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido”. Y agregó: "Detrás de estos terroríficos números hay seres humanos con expectativas diezmadas, la economía y el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad"

Deuda externa

"Vamos a encarar el problema de la deuda externa, no hay pagos de deuda que se puedan sostener si el país no crece. Para poder pagar hay que crecer primero", dijo el presidente en medio de aplausos de toda la Asamblea Legislativa. Fue un mensaje claro de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, a quien ya le anticipó que no le pedirá el último desembolso.

"Buscamos construir una Argentina que crezca y que incluya, en donde haya incentivos para producir y no para especular, una Argentina con una visión de proyecto nacional de desarrollo", puntualizó.

Campo, trabajadores y movimientos sociales

En otro tramo, Alberto adelantó que se convocará a trabajadores, dirigentes sociales, empresarios y sectores del campo para poner en marcha "un conjunto de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia".

Además, les pidió "a los que más tienen" un "aporte solidario para quienes lo están pasando mal". Sin mencionarlo, con ésta idea apuntó hacia los sectores exportadores y en particular los agropecuarios. En el equipo económico está analizando la restitución de las retenciones.