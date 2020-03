Ante la expansión de la pandemia generada por el coronavirus y la falta de responsabilidad de muchas personas que no respetan el aislamiento social, el cantante Ricky Martin publicó un mensaje lapidario mediante un video de Instagram.

"Qué loco todo esto, ¿verdad? Parece ciencia ficción. Y lo peor de todo es que no tenemos muchos datos y a eso añádele un toque de negación de mucha gente que no tiene ni idea de la magnitud de este problema", comenzó diciendo Ricky, quien destrozó a la parte de la población que no ha tomado dimensión de la gravedad.

A su vez, le habló a los jóvenes y a quienes piensan que los más afectados sólo son los niños y los mayores: "Hay un estudio estadounidense que arrojó que en ese país, el 20 por ciento de los pacientes hospitalizados por Covid-19, van de los 20 a los 44 años".

"La única forma en que tú paras un virus es con cuarentena severa y radical, porque este virus no tiene compasión con nosotros, por lo que nuestra única protección es el aislamiento social", enfatizó, y sentenció sobre quienes aún no toman consciencia: "No me queda más que pensar que son brutos e ignorantes".