La UCR se despegó de Macri y calificó de golpe de Estado lo ocurrido en Bolivia

Diversos referentes de la Unión Cívica Radical manifestaron su oposición en contra del golpe de estado en Bolivia, despegándose, de esta manera, de Mauricio Macri, que no realizó ninguna declaración al respecto.

Uno de los principales socios de Cambiemos, la Unión Cívica Radical lanzó un comunicado donde expresó: "Cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla. No a las trampas! No a las injerencias externas! No al Golpe de Estado! Si al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica". Reconociendo el asalto institucional que se vive en el país vecino. Previamente, el mismo domingo la Unión Cívica Radical de Capital Federal repudió el acontecimiento.

También históricos dirigentes se expresaron: entre ellos el jefe de bancada de Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Nación, Mario Raúl Negri y el jurista Ricardo Gil Lavedra.

Repudio toda intromisión militar en la vida política de #Bolivia, ya que esto es sólo compatible con golpes de Estado.

La crisis actual se resuelve con el regreso a la institucionalidad, convocando a elecciones limpias y transparentes, tal cual lo ha señalado la OEA. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 11, 2019

La intervención de las fuerzas armadas en Bolivia es un golpe de estado y debe ser repudiado con energía. — Ricardo Gil Lavedra (@rgillavedra) November 10, 2019

Esta postura los separa de la posición oficial del Poder Ejecutivo, que salió a hablar, en un comunicado de Cancillería, de un "período de transición que se abrió por las vías institucionales". El embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, advirtió que en ese país hubo una "interrupción del orden constitucional" y un "vacío de poder" tras la renuncia del presidente Evo Morales, pero aclaró que "para el gobierno argentino, no hay golpe de Estado" luego de que las Fuerzas Armadas empujaran a la salida del mandatario legítimo y permitieran la toma del palacio de gobierno por parte del ultraderechista Luis Fernando Camacho.

"En Bolivia hay una interrupción del orden constitucional que seguramente va a tener consecuencias, espero que no graves", expresó el funcionario. Álvarez García, en diálogo con el canal TN, sostuvo que en el país vecino "hay un vacío de poder" que se traduce en informaciones cruzadas como las referidas a la supuesta orden de detención contra Morales.