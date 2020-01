La sugestiva foto de Susana Giménez tras el ataque de su nieta Lucía Celasco

Susana Giménez compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que pueden verse a su hija, Mercedes Sarrabayrouse, a su nieta, Lucía Celasco, y su yerno Joe Miranda, quienes fueron acusados de protagonizar una agresión en Punta del Este que terminó con piedrazos, insultos y golpes.

"Despidiendo el #2019!!! #newyear #2020 #family #susanagimenez", escribió la diva quien manifestó su apoyo al gobierno de Mauricio Macri y pidió su reelección en las últimas elecciones presidenciales.

Lucía Celasco se había peleado con un vecino de Punta del Este, quien denunció que lo golpearon en el rostro y lo insultaron. El motivo sería que la nieta de la diva macrista creyó que le habían roto el auto,

"Me cagó a trompazos, lo único que hice fue cubrirme para que no me pegara más. Está totalmente drogada este chica. Rompieron el timbre, cagaron a piedrazos la casa", contó el vecino, de nombre Marcelo, quien mostró que le rompieron el timbre.

"Quisimos sacar el auto y vino una chica totalmente sacada, tres chicas en realidad, gritando, insultando. Me dijo 'gordo grasa' y me empezó a pegar. Lo único que hice fue empujarla para que no me siguiera pegando", contó en un video de Farándula Show.

"Cuando vino la madre, que gritaba, le dije: 'mirá el ejemplo que le estás dando a tu hija'. Estaba fuera de lugar y exaltada. Encima la chica se fue manejando. Pasamos un mal momento, y todavía no entiendo lo que pasó. Al auto de ella ni lo tocamos", sostuvo.