La pregunta que hizo enojar a Marcelo Gallardo después de perder la final de la Copa Libertadores

En medio de la conferencia de prensa tras el partido, a Marcelo Gallardo le hicieron una pregunta extraña y se molestó bastante.

"Te quiero consultar si por el modo increíble en el que a River se le escapa el partido ¿tiene algún punto en común lo que pasó hoy con lo de 2017 en la cancha de Lanús?", fue la consulta de un periodista para el 'Muñeco'.

Y el entrenador de River, visiblemente molesto, disparó: "no, no tiene nada que ver, es hasta injusta la pregunta. Te puede pasar, nos pasó, nos empataron el partido cuando lo teníamos bastante controlado y ese empate nos golpeó, una pelota larga hizo que no la pudiéramos defender bien y vino el gol de ellos"

"no la comparo, es una pena. Estamos con muchísimo dolor, hay que asimilarlo y seguir para adelante", concluyó.