"Le hice ayer una denuncia penal al intendente por amenazas y hoy me sucede esto. No solo estaba la Municipalidad sino también la Policia de Jujuy que responde a Gerardo Morales. Es un claro mensaje mafioso", aseguró Héctor Huespe, quien esta mañana vivió un dramático episodio cuando la policía provincial y de la capital jujeña intentaron secuestrarle su auto sin un motivo justificado.

Todo comenzó cuando el letrado estacionó su auto en el mismo lugar en el que lo deja a diario y un uniformado lo estaba esperando mientras hablaba con su radio. Tras hacer una compra y volver al lugar, su vehículo ya no estaba. "Era una grúa de San Salvador de Jujuy, escoltada por policías de la Provincia. Los alcanzo y les pregunto por qué me llevan el auto y no me respondían. Yo los empiezo a filmar y me dicen los de la Municipalidad "te estabamos reubicando el auto de lugar", describe Huespe, y denuncia que al pedir identificación, los policías lo insultaron e hicieron burlas hasta que llegaron los vecinos y filmaron la secuencia.

"Me tuvieron retenido 30 minutos, bajaron el auto y lo pusieron en doble fila, con un auto de la policía adelante y otro atrás, para no dejarme retirar. No había una multa, una contraversión, nada", sostuvo el abogado, y revela que la redada terminó con las manijas de adentro y fuera rotas, y con la gaveta forcejeada, donde tenía sus papeles.

Tras el episodio, Huespe realizó una denuncia penal, junto con todo el material grabado por los vecinos: "Es muy grave lo que sucede. Esta es la situación en la que vivimos los jujeños. Hay una persecución por parte del Estado a todos los abogados del foro que pretendan defender los derechos de algún opositor a este Gobierno. Han metido presos a abogados en ejercicio de la profesión. La idea es que nadie se defienda, que los abogados tengan miedo de meterse en causas contra Gerardo Morales y sus intendentes".

"En la nota completa del programa dice que esto es una "mala praxis" en la Justicia, algo de la vieja política. Lo que pretende es que nadie recurra a la noticia y que todos se sometan a lo que ellos decidan. Los medios de comunicación no levantan nada y nadie se entera lo que pasa en Jujuy, la falta de estado de derecho por el sometimiento de Gerardo morales y de todos sus sirvientes por parte de la Justicia. Tenemos que llegar hasta la Corte Suprema.

Sigo nervioso por lo que paso hoy. Tengo dos hijos y me genera una inseguridad importante. Saben donde estaciono el auto, donde vivo", concluyó, preocupado.

El intendente de la capital jujeña, Raúl “Chuli” Jorge, principal aliado del gobernador Gerardo Morales, no tuvo problemas en amenazar durante una entrevista televisiva al candidato a intendente del Movimiento Popular Jujeño, Marcel Vilca, por haber impugnado la re-reelección de Jorge ante la Corte Suprema.

“Si tuviéramos una resolución adversa a estos dos ciudadanos les va a costar salir a la calle porque recibirán un escarnio”, dijo Jorge sobre Vilca y su abogado Héctor Huespe.