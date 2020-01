La incomoda reacción de Sebastián Estevanez y Mariano Martinez por el caso de Pablo Rago

Mariano Martinez y Sebastián Estevanez protagonizaron un momento incómodo frente a la prensa al ser consultado por la situación de Juan Darthés y por la denuncia por violación que recibió otro de sus colegas, Pablo Rago.

El intercambio ocurrió en la presentación de Separadas, la nueva tira de El Trece y Pol-ka que comienza el próximo lunes. Los actores no se vieron cómodos ante las cámaras cuando fueron abordados por el notero de Hay que ver (El Nueve) y les preguntó sobre el tema de Darthés y Pablo Rago.

Estevanez solo atinó a decir: ''Te cuento una cosa, estamos en la presentación de Separadas, y la verdad, no quiero opinar de ese tema, a parte no tengo ni idea’’; refiriéndose a la denuncia de violación de Pablo Rago.

Cuando el cronista le repreguntó si no sabía nada acerca de la noticia muy difundida de Pablo Rago, Estevanez se enredó con sus palabras y dijo: ''No sé, no tengo idea, de nada, sé que hubo una denuncia, pero no sé del caso, y lo único que te puedo decir es depende el caso, igual yo estoy a favor de la mujer, de la igualdad, de los derechos de la mujer, después cada caso puede llegar a ser no se…’’.

Por otro lado Mariano Martínez, en un principio defendió a capa y espada a su amigo Juan Darthés diciendo: ''Juan es mi amigo, lo quiero muchísimo, lo apoyo como amigo, estoy con él, y lo veo mal y me pone mal’’. Ahora no quiere ni hablar del tema, y prefiere no responder para no pifiarla y quedar mal parado, como ocurrió en esa ocasión:

''Son temas muy difíciles de banalizar y de hablar así en un estreno de una novela, y por eso prefiero no hacerlo y prefiero pasar de dar una opinión pública en este momento, y en este contexto, y yo tomé la decisión de hablar de estas cosas en mi intimidad’’, sostuvo.