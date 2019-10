La heredera del Grupo Clarín contó que admira a Cristina Kirchner y votó a Alberto Fernández

Vanesa Defranceschi, esposa de Felipe Noble Herrera hablo de su presencia en el bunker del “Frente de Todos” el pasado domingo 27 de octubre. En dialogo con el periodista Ernesto Tenembaum en Radio con Vos dijo: “Estoy con Felipe casada hace diez años, de alguna forma pertenezco al grupo Clarín y fue mucho tiempo que tuve que guardar mi ideología y pensaba que si la expresaba iba a tener falta de códigos” expresó.

Defranceschi se definió como “justicialista” y aseguró “respecto al kirchnerismo siempre las respeté”. Al ser consultada sobre la controversia del ADN de su esposo, Felipe Noble de Herrera expresó: “Fue un hecho muy fuerte, nunca me pude alinear por esto, yo estaba en el medio”.

Y agregó: “Lo que hicieron con Felipe fue una persecución y lo hablé con Juan Cabandié que es mi amigo personal”. Frente a la sorpresa de este vínculo por parte del periodista dijo que con el dirigente de La Cámpora “Existió la amistad y existe la amistad”.

“En 2005 cuando nos pusimos de novio con Felipe me estudiaron-el Grupo Clarín- y fui aceptada”

Además contó que presentó a su esposo con Cabandié en el momento más álgido de la causa penal por la que fue imputada la dueña del Grupo Clarín: “Los presento en ese momento porque quise que se conozcan. Felipe estaba muy mal porque no conocía sus orígenes, siempre lo quiso saber pero por respeto a su madre adoptiva y el Grupo Clarín no lo hizo”.

Y agrego: “Muchas veces le dijeron lo que tenia que hacer, aun cuando estuvo en desacuerdo".

Además contó que cuando el examen dio negativo hubo un alivio porque no se había cometido delito. “Fue tranquilizador porque mi suegra no iba a tener ningún problema legal pero por otro lado Felipe dejó con incertidumbres de su identidad”.

Cuando fue consultada como recuerda a su suegra dijo: “Ernestina una mujer muy fuerte y sensible a la vez. Siempre con el porte de una mujer fuerte, empresaria y reconocida lados. Por otro lado, la madre la abuela, la suegra la persona que cuidaba a todos los suyos”.

MÁS INFO No, no se puede: Magnetto quiso violar la ley y se lo impidieron

Además contó: “En 2005 cuando nos pusimos de novio con Felipe me estudiaron-el Grupo Clarín- y fui aceptada”.

Frente a la consulta sobre como mira a Hector Magnetto dijo: “Lo aprecio muchísimo, hemos tenido muchísimas charlas. Nos ayudo no orientó.Yo considero que el mas humano del Grupo Clarin” y aclaró: “a nivel socio eh no me refiero a los laburantes” y agregó: “El me llegó al corazón”.

Vanesa también contó que votó a Alberto Fernández y que en medio de la guerra del gobierno votó a Cristina.Y afirmo que la ex presidenta “le genera admiración”.