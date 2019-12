La furia de Romina Manguel contra Elisa Carrió: "Se podría callar un ratito, ¿no?"

La periodista Romina Manguel estalló contra la diputada Elisa Carrió por sus declaraciones en la Cámara de Diputados en medio del debate por la ley de emergencia pública y le pidió que limite sus palabras en un momento tan "sensible" para el país.

"Me parece que estamos pidiendo, todos nos piden esfuerzo y mesura, y me parece que las declaraciones de Elisa Carrió no ayudan. Señora, llámese a silencio, me parece que si quiere hacer un aporte a la República que tanto reivindica y que es su bandera, es un momento muy sensible para hacer las declaraciones que hizo", exclamó la integrante de Animales Sueltos.

Y añadió: "También escuché por ahí que querían los poderes para chorear el país con Zanini. La verdad, no digo que no es serio".

También se refirió a la medida del gobierno de Alberto Fernández y sostuvo: "En situaciones excepcionales se requieren medidas excepcionales. Lamento que vivamos en un país que va de excepcionalidad en excepcionalidad. Ahora una medida como esta es necesario. Una maniobra de urgencia en esta situación tan acuciante la puedo entender".

"Ahora creer que hay un plan por el nuevo gobierno para llegar al poder y allí tener los poderes absolutos para quedar con, no ayuda, genera mucho temor, estamos todos preocupados, mucha gente sin trabajo, mucha gente que ha caído del sistema", describió Manguel.

"Para que esta señora venga a azuzar viejos fantasmas, la verdad es que no suma nada. Es una vergüenza, no suma nada. Se podría callar un ratito, ¿no?", concluyó.