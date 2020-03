La emoción de Alberto Fernández al recordar a Néstor Kirchner en el programa de Viviana Canosa

Una vez más, Alberto Fernández recordó a su querido amigo Néstor Kirchner con mucho aprecio. Durante una entrevista con Viviana Canosa en Canal 9, al Presidente se le llenaron los ojos de lágrimas mientras recordaba a Kirchner y decía que le encantaría que él estuviera acá para verlo gobernar. También comentó que le gustaría que esté su madre, su padre y Esteban Righi, el ex Procurador de la Nación que falleció el año pasado.

Además, admitió que hoy le pediría ayuda a Néstor.

"Nestor empezó a hablarle a la gente y había una frase que él decía: 'ayuden a este pingüino'", comenzó diciendo Alberto y contó una anécdota con el ex presidente:"Yo le decía que no estaba bueno que un presidente pida ayuda y él me respondió: 'es que necesito ayuda, porque sino no vamos a poder salir".

Fernández aseguró que hoy sucede algo similar en su Gobierno: "Todos debemos hacer un esfuerzo porque tenemos que ocuparnos de los que peor están. Hay millones de argentinos que padecen", comentó el Presidente y dijo que, aunque con la Tarjeta Alimentar ha mejorado la situación, aún hay muchas cosas por hacer.