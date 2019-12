La declaración política de Iván Noble por la grieta: “Yo no me quiero amigar con todo el mundo”

El músico Iván Noble marcó su postura tajante y clara sobre “la grieta” y aclaró que su intención “no” es amigarse “con todo el mundo” en discusiones centrales como es la despenalización del aborto, como así también, expresó su apoyo al presidente electo Alberto Fernández.

“Yo no me quiero amigar con todo el mundo. ¿Qué es eso de amigarse? Eso es una propaganda de yogurt. ¿Todos juntos con la bandera argentina saliendo por la calle? Eso no existe”, disparó el cantautor en una entrevista con Infobae.

Y precisó: “Yo no me quiero amigar con alguien que quiere meter presa a una chica que aborta. Yo no me quiero amigar con esa gente; para mí, ahí no hay muchos grises”.

En tanto, aclaró que su postura “no significa que no pueda entender algunos argumentos de gente que, por convicción religiosa o por convicción personal, piensa que es mejor no abortar” pero subrayó que “en la historia hay momentos donde estás de un lado o del otro en la vereda, no todas son veredas del sol”.

“Eso de pensar una patria como un espacio donde todos vamos detrás de la bandera argentina queriendo lo mismo, es una mirada muy cándida de la historia… Yo no quiero amigarme con alguien que cree que enseñarle a un chico de 14 años lo que es un preservativo está mal. No quiero amigarme, no quiero tener nada que ver con esa gente”, sentenció.