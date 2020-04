La crítica situación de Enrique Pinti en medio de la pandemia del coronavirus

El humorista Enrique Pinti aseguró que no le "alcanzan los ahorros" para estar meses sin trabajar como consecuencia de la pandemia del coronavirus y alertó que "un montón de compañeros necesitan trabajar"

“No me alcanzan los ahorros para estar siete u ocho meses sin laburar, me alcanza pero se van mis ahorros a la mierda. Mucha gente cree que somos todos millonarios y no es así”. aseguró Pinti en una conversación con el periodista Marcelo Polino en Radio Mitre.

El actor consideró que en una "situación muy complicada", los argentinos van a ajustar sus gastos y sostener las medidas de prevención por lo que "no va a querer ir al teatro". Y alertó: “Estamos en una situación jodida, yo no tanto porque tengo algunos ahorros pero un montón de compañeros necesitan trabajar y no se puede”.

Pinti, que además pertenece al grupo de riesgo del COVID-19 debido a padece diabétes, señaló que pese a la situación la pasa "fenómeno". “Ya no sé qué más hacer, pero estoy bien", indicó.

Y agregó: “Salvo para hacer teatro, no salía mucho pero estaba ocupado. Esa es la única actividad que tenía. Me he vuelto bastante casero así que la banco bastante bien, pensé que me iba a volver loco”, reveló el humorista.