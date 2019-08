La Conmebol admitió que se usó mal el VAR en Argentina-Brasil

Luego de un mes de la polémica, desde la Conmebol admitieron que se usó mal el VAR en la semis Argentina-Brasil por las semifinales de la Copa América. Los jueces y la Asistencia Arbitral por Video no logró resolver varias situaciones y finalmente ganó el local.

Fue tal la bronca que hasta la Asociación del Fútbol Argentino, a partir de la misiva firmada por su presidente Claudio Tapia, pidió la remoción de Wilson Seneme.

¿Quién es Seneme? El encargado del arbitraje en la Confederación Sudamericana, quien ahora rompió el silencio.

Lo hizo en el programa 90 minutos de fútbol, por Fox Sports. Y allí, acompañado por el argentino Héctor Baldassi, dejó su mirada sobre las continuas controversias a nivel Conmebol y se refirió a los dos penales que el ecuatoriano Roddy Zambrano no sancionó en favor de Argentina en las semifinales del certamen continental frente a Brasil.

"Hay 90% de aciertos en el VAR. El VAR es un asistente del árbitro, quien decide es el árbitro. El VAR busca evidencias en la jugadas para invitar a revisar", intentó explicar su funcionamiento, que hasta el momento resultó mucho más efectivo a nivel FIFA y UEFA que en Sudamérica. "El desarrollo del VAR no es una herramienta sólo de Conmebol, el mundo aplica el VAR. El VAR vino para quedarse y hay que desarrollar esta herramienta. No podemos quedarnos parados esperando que en dos o tres años no va a haber VAR. Vamos a inaugurar un centro de entrenamiento del VAR, con 5 cabinas para practicar", desestimó cualquier especulación respecto de una pausa en su implementación. "En un futuro queremos que las conversaciones entre el árbitro y el VAR sean abiertas", agregó. Y habló sobre las polémicas:

¿Hubo penal de Dani Alves al "Kun" antes del 2-0 de Brasil? "No fue penal, es un pisotón del delantero al defensor, no había características de revisión", aseguró, en consonancia con la versión del lateral brasileño.

“En la jugada de Otamendi, que es un centro de un tiro esquina, ahí sí vemos evidencia de revisar una jugada. Esa jugada post partido fue revisada con los árbitros, dimos una devolución general diciendo que era una acción en la que había que darle al árbitro una segunda oportunidad. Cuanto más evidencias tengo de una jugada, mejor para el árbitro. Lo peor que puede pasar es que haya una jugada con evidencias para revisión y que la gente pregunte '¿y por qué no la revisaron?'. Es lo que no queremos que pase en un partido y estamos tratando de evitarlo. En la otra no; en la primera jugada hay un pisotón del delantero (Agüero) al defensor (Dani Alves). Ahí no hay evidencia para una revisión”.