La Ciudad le entregó una cuestionada concesión a Sebastián Battaglia en el Parque Sarmiento

La Ciudad de Buenos Aires le otorgó la concesión de más de una hectárea del Parque Sarmiento al ex futbolista de Boca Sebastián Battaglia para privatizar un espacio donde antes había canchas y playones de uso público y gratuito.

Desde marzo de este año, las canchas y playones multideportivos del Parque donde jugaban vecinos y vecinas de forma gratuita dejaron de existir para darle paso al predio de "SB5 fútbol", que Battaglia y la Asociación Civil IDES (Instituto Deportivo, Educativo y Social) inauguraron durante los primeros días de junio, según la información que brinda la web oficial del complejo. Ahora para jugar, hay que pagar.

Abandonadas al desgaste del uso diario y la falta de mantenimiento pero aún libres y gratuitas, en 2017 parte del área fue afectada a una licitación que el propio Battaglia, gloria de Boca durante la era Macri en el club, ganó junto con la empresa Enlace Express S.R.L para levantar 4 canchas de fútbol 5 y 1 cancha de fútbol 8 y oficinas de apoyo. Sin embargo, cuando todo iba encaminado, el propio gobierno decidió cancelar el proceso para construir con la Federación Metropolitana un Centro Deportivo Integral de Mediano Rendimiento, que nunca se concretó.

De todos modos, dos años después, un terreno aún más grande llegó a manos del ex jugador y allí se emplazaron un estacionamiento; vestuarios; un bar para eventos corporativos y clínicas deportivas; un sector semicubierto con parrillas; un playón de 1.4000 m2; un sector para niños; además de canchas de fútbol sintético para 5,6,8,9, y 11 jugadores y canchas de papi futbol, todo según la web oficial.

Ante la consulta de El Destape, desde el gobierno porteño el espacio fue otorgado al IDES mediante un Permiso de Uso Precario y Oneroso por un período de 5 años a contraprestación de un canon de $100 mil mensuales, un monto que no parece difícil de cubrir para un empresa que alquila sus campos por valores que van entre los $7.900 y $1.650 y también tiene academias y torneos.

Además deben permitir la utilización del predio de forma gratuita para escuelas públicas y la otorgación de becas para programas deportivos. Sin embargo, sobre la privatización se ciernen varias sombras.

Al precisar en el pasado de IDES, quien aparece como representante de la asociación civil es el propio ex mediocampista 'Xeneize', tal como figura en el anexo de la Resolución N° 160/SSHI/18, publicada el 13 de julio de 2018 en el Boletín Oficial porteño. Es decir que el deportista se asoció con sí mismo para gerenciar el predio bajo la razón civil so pretexto de entregar beneficios sociales. Contactado por este medio, Battaglia prefirió no brindar declaraciones.

Durante la edificación del predio de 14.000 m2 cedido por el gobierno porteño nunca se vio el cartel de obra, según denunciaron los vecinos de la zona, quienes realizaron un pedido de acceso púbico a la información que no recibió respuesta.

Asimismo, un pedido de informe al respecto solicitado por la legisladora Paula Penacca aun no fue votado en el recinto. Allí, la representante de Unidad Ciudadana señala que el futbolista "mantiene un público y confeso vínculo con las autoridades del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno Nacional", al tiempo que cuestiona que "el lugar, que ahora será utilizado para el lucro de una sociedad, entidad o persona, era hasta hace poco utilizado por los vecinos y vecinas de toda la Ciudad que, de forma gratuita, practicaban deportes y disfrutaban el parque con amigos/as y familias".

Y denuncia: "Desde que se iniciaron las obras, se derribaron árboles para liberar terreno y se cercó el espacio que antes era de acceso público. Lo que preocupa a organizaciones barriales, vecinos y vecinas de Saavedra es que cada vez existen menos lugares de acceso público y gratuito dentro del mismo Parque Sarmiento".