La actualización de Whatsapp que soluciona un problema que viene de muchos años atrás

Whatsapp, la aplicación de mensajería instantánea más importante del mundo occidental, comenzó a solucionar un problema que venía aquejando a todos los usuarios de dispositivos Android desde hace años.

El inconveniente denominado como "Splash screen" se trata de un error en el que se ve una línea horizontal desde la izquierda de la pantalla hasta el logo. Este problema casi era imperceptible hace unos años en teléfonos de gama media y baja. Pero en los últimos años, con las mejoras de las resoluciones de pantalla el error se hizo cada vez más notorio.

Según reveló el portal especializado WABetaInfo, en estos días se lanzó la actualización número 2.19.297 que pretende solucionar este inconveniente.

The Splash Screen has a weird line (left size of the WhatsApp logo).

It's almost invisible but if you zoom in you can notice the line. I've edited the screenshot, so you can see it better.

What's it? So many beta updates for the Splash Screen, and WhatsApp has never noticed it?🙄 pic.twitter.com/0jUZXcXriA