Tras el paquete de medidas anunciadas para los jubilados en los últimos días, desde el Gobierno revelaron que más adelante evaluarán una nueva iniciativa que alcanzará a las personas de menores ingresos. Se trata de quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), impuesta por el macrismo y que actualmente es un 80% de la jubilación mínima, es decir $ 15.097.

El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, afirmó que está en los planes a futuro integrar la PUAM con las escalas de la jubilación para llevar ese ingreso al mismo nivel que la mínima. “Los pocos recursos que hay tienen que ir a quienes menos tienen”, argumentó Vanoli. En esa línea, añadió que “con un país quebrado, se está beneficiando al 75% de los jubilados, 86% de los beneficiarios del sistema previsional”. Según pudo saber El Destape, la iniciativa no sería propuesta en el corto plazo.

La Pensión Universal fue establecida en 2017, durante la reforma previsional del Gobierno de Mauricio Macri, para reemplazar a la moratoria impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner y por la cual lograron incorporarse al sistema previsional casi 3 millones de personas. A diferencia de la PUAM macrista, aquellos jubilados que se acogieran a la moratoria podían cobrar la totalidad de la jubilación mínima una vez saldada su deuda con la Anses. En cambio, la pensión establecida por Cambiemos no permitía esa posibilidad y los ingresos de los adultos mayores que no hubieran realizado sus aportes quedarían siempre por debajo del haber mínimo.

De integrarse la PUAM al esquema de escalas de las jubilaciones, como deslizó Vanoli, se podría lograr un nuevo aumento de los ingresos para el sector de mayores de 65 años. Luego del decreto del lunes, la jubilación mínima quedó en $ 15.982.

Respecto del impacto para las arcas públicas de las últimas aumentos decretados por el Gobierno, el titular de la Anses explicó que "si se computa el 2,3% y la suma fija (1.500 pesos) y se contabiliza el bono de 5 mil de enero, en términos fiscales el efecto es neutro". "Esto no se hizo para ajustar si hizo desde esta perspectiva: no hay recursos y la única manera de sacar de la línea de pobreza a las jubilaciones y pensiones es aumentando a las más bajas”, completó el ex titular del Banco Central en una entrevista con C5N.

Además de suspender la aplicación de la ley de movilidad y de otorgar los aumentos por decreto, el Gobierno Nacional ya trabaja en la elaboración de un nuevo proyecto de ley para modificar la fórmula de actualización de los haberes determinada por Cambiemos. Para ésto se creó una comisión que deberá estudiar la situación y elaborar la iniciativa que deberá ser tratada en el Congreso Nacional.